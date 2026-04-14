Ataşehir Belediyesi'nin Randevusuz Halk Buluşmaları, Kayışdağı'nda Devam Etti

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi'nin "Söz Sizde, Çözüm Bizde" sloganıyla hayata geçirdiği ve vatandaşların yerel yönetime doğrudan katılımını amaçlayan Randevusuz Halk Buluşmaları'nın yedincisi, Kayışdağı Mahallesi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Vatandaşlarla Ataşehir Belediyesi arasındaki doğrudan iletişimi güçlendirmeyi amaçlayan Randevusuz Halk Buluşmaları'nın yedincisi, Kayışdağı Mahallesi'nde düzenlendi. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in katılımıyla Kayışdağı Lions Ataevi'nde gerçekleştirilen programda mahalle sakinleri, talep ve önerilerini aracısız biçimde iletme imkanı bulurken; belediye ekipleri de iletilen başlıkları yerinde değerlendirerek çözüm sürecini başlattı.

Sabahın erken saatlerinde başlayan program, Kayışdağı Lions Ataevi'nde 07.00 ile 12.00 saatleri arasında devam etti. Etkinlik boyunca Ataşehir Belediyesi'nin farklı müdürlüklerinden yetkililer, kurulan masalarda vatandaşları tek tek dinledi.

Yoğun ilgi gören buluşmada, mahalle sakinleri altyapıdan çevre düzenlemelerine, sosyal hizmetlerden ulaşım taleplerine kadar pek çok konuda görüşlerini dile getirdi. Vatandaşlar, sorunlarını doğrudan belediye yönetimine aktarabilmenin memnuniyetini yaşarken, çözüm süreçlerinin yerinde başlatılması etkinliğin dikkati çeken yönlerinden biri oldu.

Sahada çözüm üreten bir yönetim modeli

Program boyunca vatandaşlarla birebir görüşmeler gerçekleştiren Adıgüzel, katılımcı belediyecilik anlayışının önemine vurgu yaptı. Adıgüzel, vatandaşların taleplerini aracısız şekilde dinlemenin çözüm süreçlerini hızlandırdığını belirterek, bu buluşmaların sadece bir görüşme toplantısı değil, aynı zamanda sahada çözüm üreten bir yönetim modeli olduğunu ifade etti.