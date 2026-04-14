Ataşehir Belediyesi'nin Randevusuz Halk Buluşmaları, Kayışdağı'nda Devam Etti

14.04.2026 14:06  Güncelleme: 15:13
Ataşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Randevusuz Halk Buluşmaları' etkinliği, Kayışdağı Mahallesi'nde yoğun ilgiyle gerçekleştirildi. Mahalle sakinleri, sorun ve taleplerini doğrudan belediye yönetimine iletme fırsatı buldu.

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi'nin "Söz Sizde, Çözüm Bizde" sloganıyla hayata geçirdiği ve vatandaşların yerel yönetime doğrudan katılımını amaçlayan Randevusuz Halk Buluşmaları'nın yedincisi, Kayışdağı Mahallesi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Vatandaşlarla Ataşehir Belediyesi arasındaki doğrudan iletişimi güçlendirmeyi amaçlayan Randevusuz Halk Buluşmaları'nın yedincisi, Kayışdağı Mahallesi'nde düzenlendi. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in katılımıyla Kayışdağı Lions Ataevi'nde gerçekleştirilen programda mahalle sakinleri, talep ve önerilerini aracısız biçimde iletme imkanı bulurken; belediye ekipleri de iletilen başlıkları yerinde değerlendirerek çözüm sürecini başlattı.

Sabahın erken saatlerinde başlayan program, Kayışdağı Lions Ataevi'nde 07.00 ile 12.00 saatleri arasında devam etti. Etkinlik boyunca Ataşehir Belediyesi'nin farklı müdürlüklerinden yetkililer, kurulan masalarda vatandaşları tek tek dinledi.

Yoğun ilgi gören buluşmada, mahalle sakinleri altyapıdan çevre düzenlemelerine, sosyal hizmetlerden ulaşım taleplerine kadar pek çok konuda görüşlerini dile getirdi. Vatandaşlar, sorunlarını doğrudan belediye yönetimine aktarabilmenin memnuniyetini yaşarken, çözüm süreçlerinin yerinde başlatılması etkinliğin dikkati çeken yönlerinden biri oldu.

Sahada çözüm üreten bir yönetim modeli

Program boyunca vatandaşlarla birebir görüşmeler gerçekleştiren Adıgüzel, katılımcı belediyecilik anlayışının önemine vurgu yaptı. Adıgüzel, vatandaşların taleplerini aracısız şekilde dinlemenin çözüm süreçlerini hızlandırdığını belirterek, bu buluşmaların sadece bir görüşme toplantısı değil, aynı zamanda sahada çözüm üreten bir yönetim modeli olduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gizli belge sızdı, ABD’nin planı açığa çıktı Asya ülkesi izin verecek Gizli belge sızdı, ABD'nin planı açığa çıktı! Asya ülkesi izin verecek
Pezeşkiyan’dan Trump’ın tehdit ettiği Papa’ya destek Pezeşkiyan'dan Trump'ın tehdit ettiği Papa'ya destek
İstanbul’da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
Başsavcılıktan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda cezaevi koşullarının yetersiz olduğu iddialarına net yanıt Başsavcılıktan Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda cezaevi koşullarının yetersiz olduğu iddialarına net yanıt
Aydın Aydın’dan Nisan ortasında kar altında klip: Bu sene yaz gelmedi Aydın Aydın'dan Nisan ortasında kar altında klip: Bu sene yaz gelmedi
Çin’de 20 milyon TL’lik lüks otomobili gömdüler Çin’de 20 milyon TL'lik lüks otomobili gömdüler

Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
Saran’dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan’ın katili valinin oğludur
Kemal Kılıçdaroğlu’na hapis cezası
Avcılar’da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
