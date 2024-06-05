Ataşehir Belediyesi, Rubato, Köfn ve Madrigal Konserlerine Ev Sahipliği Yapacak

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(İSTANBUL)- Ataşehir Belediyesi, 9 Haziran'da Rubato, Köfn ve Madrigal konserlerine ev sahipliği yapacak.

Rubato, Köfn ve Madrigal, sevilen şarkılarıyla dinleyicilere eğlence dolu anlar yaşatacak. Barbaros Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda ücretsiz düzenlenecek konserler, saat 18.00'de başlayacak.

Tüm müzikseverleri hazırlanan konserlere davet eden Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Sosyal ve kültürel etkinliklere çok önem veriyor, ilçemizin sanatsal faaliyetlerle de ön plana çıkmasını hedefliyoruz. Tüm halkımızın ve özellikle de gençlerimizin daha mutlu, özgür ve sanatla iç içe yaşamasını arzu ediyoruz. Yaz mevsiminin bu ilk günlerinde, tüm müzikseverleri hazırladığımız konserleri izlemeye ve keyifli vakit geçirmeye davet ediyorum" dedi.