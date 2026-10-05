Ataşehir Belediyesi soruşturmasında Güneş dahil 5 tutuklama, 9 adli kontrol verildi - Son Dakika
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Ataşehir Belediyesi soruşturmasında Güneş dahil 5 tutuklama, 9 adli kontrol verildi

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Ataşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasının ikinci operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı, hakimlik 9 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Tutuklananlar arasında Belediye Başkan Vekili Murat Güneş de bulunuyor.

Ataşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Ataşehir Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma, 20 Nisan'da tutuklanan zanlıların dijital materyallerinin incelenmesi, etkin pişmanlık kapsamında alınan ifadeler, CİMER ihbarları, tanık beyanları ile rüşvet verdiği öne sürülen şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda derinleşerek sürüyor.

Soruşturma kapsamındaki ikinci operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Murat Güneş, Leyla Terzi, Mustafa Anıl Altan, Cihan Karakaş ve Halim Bak, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheliler Aytekin Şahin, Ekrem Köse, Yusuf Karademir, Emrah Ayhan, Yağmur Kiraz, Gülsüm Aslan, Ersin Yıldırım ve Murat Korkmaz ise adli kontrol talebiyle hakimliğe gönderildi.

Öte yandan, savcılık ifadeleri sırasında adı geçen Mehmet Mustafa Karademir'in de soruşturmaya dahil edildiği öğrenildi. Şüpheli Karademir de savcılık ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Sulh ceza hakimliği, savcılığın talebi doğrultusunda 5 şüphelinin tutuklanmasına, 9 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Operasyon

Şüphelilere ait HTS ve baz kayıtları ile MASAK hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu elde edilen deliller doğrultusunda, bazı belediye çalışanlarının rüşvet olarak yüksek miktarlı hediye kartları kullandıkları ve döviz cinsi para aldıkları, bazı firma sahiplerinin ise yüksek miktarlı hediye kartı ve döviz cinsi para verdikleri tespit edilmişti.

Dijital materyallerdeki incelemelerde ayrıca bazı belediye çalışanlarının Ataşehir Belediyesinde imar ve iskan işleri bulunan firma sahiplerine "çöp konteyneri" aldırmak suretiyle maddi menfaat temin ettiklerine ilişkin bulgulara ulaşılmıştı.

Şüphelilerin, 20 Nisan'da tutuklanan bazı şüphelilerle iştirak halinde soruşturmaya konu suçları işledikleri tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, belediye başkan yardımcıları Aytekin Şahin ve Ekrem Köse, eski belediye başkan yardımcıları Murat Korkmaz ve Leyla Terzi, Ataşehir Belediyesi Temizlik Hizmetleri Müdürü Cihan Karakaş, belediye çalışanları Mustafa Anıl Altan ve Gülsüm Aslan ile farklı şirketlerin ortakları Emrah Ayhan, Yağmur Kiraz, Yusuf Karademir, Halim Bak ve Ersin Yıldırım gözaltına alınmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulmuştu.

Kaynak: AA
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