Ataşehir Belediyesi ve AIESEC İstanbul Asya Şubesi iş birliğiyle yaz okulu projesi başlıyor - Son Dakika
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Ataşehir Belediyesi ve AIESEC İstanbul Asya Şubesi iş birliğiyle yaz okulu projesi başlıyor

Ataşehir Belediyesi ve AIESEC İstanbul Asya Şubesi iş birliğiyle düzenlenecek olan yaz okulu projesi, farklı ülkelerden gelen öğrenciler ile ilçeli öğrencileri bir araya getirecek. Proje kapsamında gençler çevre, insan hakları, hayvan hakları ve sürdürülebilir yaşam gibi konularda bilinçlendirilecek.

26.07.2024 14:03
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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi ve AIESEC İstanbul Asya Şubesi iş birliğiyle, farklı ülkelerden gelen öğrenciler ile ilçeli öğrenciler bir aylık yaz okulu projesinde buluşacak. Projeyle gençlerin; çevre, insan hakları, hayvan hakları ve sürdürülebilir yaşam gibi alanlarda bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

Ataşehir Belediyesi, AIESEC ile "Dünya Bize Katılıyor" projesine ev sahipliği yapıyor. AIESEC İstanbul Asya Şubesi, Ataşehir Belediyesi ve Yeditepe Üniversitesi iş birliğinde yürütülecek proje, çocuklar ve lise çağındaki gençler odak alınarak hazırlandı.

Proje; öğrencilerin iletişimini geliştirip, kültürlerin kaynaşmasını sağlarken, İngilizce öğrenmelerine ve birçok alanda farkındalık kazanmalarına da yardımcı olmayı hedefliyor. Proje kapsamında günlük programlar dahilinde 7-17 yaş grubundaki öğrenciler dans ve resim atölyelerine katılım sağlayacak. Etkinlikte "dünya bize katılıyor, yeşil dünya, küresel ısınma, sokak hayvanları, küresel sınıf (speaking cafe) ve tiyatro" gibi eğitimler de verilecek.

Yeditepe Üniversitesi'nin desteklediği program; Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültür Evi, İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi, Mustafa Saffet Kültür Merkezi ve Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde eşzamanlı olarak yürütülecek. 29 Temmuz'da başlayacak 1 aylık yaz okulu, 29 Ağustos Perşembe gününe kadar devam edecek.

Proje sonunda, Türk ve yabancı öğrencilerin katılımıyla kültürel kıyafet, yemek ve dansların tanıtıldığı "Kültürler Panayırı" isimli etkinlik düzenlenecek.

Kaynak: ANKA

İstanbul, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir Belediyesi ve AIESEC İstanbul Asya Şubesi iş birliğiyle yaz okulu projesi başlıyor - Son Dakika

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