Belediyecilikte Akıllı Dönüşüm: Zabıta360, Ataşehir Yollarında

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi'nin yapay zeka destekli yenilikçi şehir denetim sistemi Zabıta360, eğitim sürecini tamamlayarak sahada aktif rol almaya başladı. Geçen yıl hayata geçirilen proje kapsamında sistem yeni bir araca daha entegre edilirken, Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel de Zabıta 360'ı eğitim süreci sonrası bir kez daha yerinde inceleyip test etti.

Mart 2025'te hayata geçirilen yapay zeka destekli şehir denetim sistemi Zabıta360, eğitim sürecini tamamlayarak sahadan anlık tespitler gerçekleştirmeye başladı. Sistem; ilk etapta görüntü işleme teknolojileri, çevresel ölçüm sensörleri ve anlık raporlama altyapısıyla ilçedeki yol bozukluklarından çöp birikintileri ve doluluk oranlarına, çevre ve gürültü kirliliğinden izinsiz reklamlara kadar pek çok durumu gerçek zamanlı tespit ederek ilgili birimlere otomatik olarak iletiyor. Yeni bir araca daha eklenen Zabıta360, şehir denetiminde hız, verimlilik ve dijital kontrolü üst seviyeye taşıyor.

Eğitim süreci tamamlanan ve yeni araca entegre edilen Zabıta360 ile Ataşehir sokaklarında incelemelerde bulunan Adıgüzel, sistemin kent denetiminde dijital dönüşüm açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı. Akıllı belediyecilik anlayışıyla kaynakları daha verimli kullandıklarını belirten Adıgüzel, "Dijital yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Zabıta360 aracımız Ataşehir sokaklarında anlık geri bildirimler sağlıyor. Bu bildirimler çağrı merkezimize düşüyor ve ekiplerimiz hızla çözüme ulaştırıyor" dedi.

Görüntü işleme destekli kameralar sayesinde gözden kaçabilecek sorunların anında tespit edildiğine dikkati çeken Adıgüzel, "Örneğin, sokaktaki mobilya atıkları sistem tarafından hemen algılanıyor ve bize iletiliyor. Ekiplerimiz de vakit kaybetmeden müdahale ederek sorunu çözüme kavuşturuyor. Böylece kentte daha hızlı ve etkin bir denetim sağlanmış oluyor" ifadelerini kullandı.

Adıgüzel, Zabıta360 sisteminin kent yönetiminde hız, şeffaflık ve etkinliği artıran önemli bir dijital dönüşüm adımı olduğunu belirtti.

Anlık veri toplayıp raporlama yapıyor

Yapay zeka ve görüntü işleme teknolojileriyle donatılmış kamera sistemi, yönlendirme ekranı ve gelişmiş sensörleriyle dikkati çeken Zabıta360, şehir genelinde anlık veri toplayarak tek merkezde raporlama yapabiliyor. Sistem; hava kalitesi, nem ve sıcaklık oranının yanı sıra gürültü kirliliğini de lokasyon bazlı olarak ölçümlüyor.

Yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojisi sayesinde Zabıta360, hareket ettiği güzergahlarda sahadan topladığı verileri gerçek zamanlı analiz ederek, tespit edilen durumları otomatik olarak ilgili birimlere yönlendiriyor. Böylece denetim süreçlerinde hız ve etkinlik önemli ölçüde artırılıyor.

Hava ve gürültü kirliliğini de ölçümlüyor

Uygulama kapsamında yollardaki çukurlar, mazgal ve rögar kapakları, çöp birikintileri gibi birçok başlık anında tespit edilebiliyor. Araçta yer alan ölçümleme cihazı sayesinde hava ve gürültü kirliliği de noktasal olarak belirlenerek gerekli müdahalelerin hızlıca yapılması sağlanıyor.