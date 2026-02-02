Belediyecilikte Akıllı Dönüşüm: Zabıta360, Ataşehir Yollarında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Belediyecilikte Akıllı Dönüşüm: Zabıta360, Ataşehir Yollarında

02.02.2026 10:28  Güncelleme: 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir Belediyesi'nin yapay zeka destekli Zabıta360 sistemi, eğitim sürecini tamamlayarak saha denetimlerine başladı. Sistem, çevre kirliliği ve altyapı sorunlarını anlık olarak tespit edip ilgili birimlere ileterek, şehir yönetiminde dijital dönüşümü sağlıyor.

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi'nin yapay zeka destekli yenilikçi şehir denetim sistemi Zabıta360, eğitim sürecini tamamlayarak sahada aktif rol almaya başladı. Geçen yıl hayata geçirilen proje kapsamında sistem yeni bir araca daha entegre edilirken, Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel de Zabıta 360'ı eğitim süreci sonrası bir kez daha yerinde inceleyip test etti.

Mart 2025'te hayata geçirilen yapay zeka destekli şehir denetim sistemi Zabıta360, eğitim sürecini tamamlayarak sahadan anlık tespitler gerçekleştirmeye başladı. Sistem; ilk etapta görüntü işleme teknolojileri, çevresel ölçüm sensörleri ve anlık raporlama altyapısıyla ilçedeki yol bozukluklarından çöp birikintileri ve doluluk oranlarına, çevre ve gürültü kirliliğinden izinsiz reklamlara kadar pek çok durumu gerçek zamanlı tespit ederek ilgili birimlere otomatik olarak iletiyor. Yeni bir araca daha eklenen Zabıta360, şehir denetiminde hız, verimlilik ve dijital kontrolü üst seviyeye taşıyor.

Eğitim süreci tamamlanan ve yeni araca entegre edilen Zabıta360 ile Ataşehir sokaklarında incelemelerde bulunan Adıgüzel, sistemin kent denetiminde dijital dönüşüm açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı. Akıllı belediyecilik anlayışıyla kaynakları daha verimli kullandıklarını belirten Adıgüzel, "Dijital yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Zabıta360 aracımız Ataşehir sokaklarında anlık geri bildirimler sağlıyor. Bu bildirimler çağrı merkezimize düşüyor ve ekiplerimiz hızla çözüme ulaştırıyor" dedi.

Görüntü işleme destekli kameralar sayesinde gözden kaçabilecek sorunların anında tespit edildiğine dikkati çeken Adıgüzel, "Örneğin, sokaktaki mobilya atıkları sistem tarafından hemen algılanıyor ve bize iletiliyor. Ekiplerimiz de vakit kaybetmeden müdahale ederek sorunu çözüme kavuşturuyor. Böylece kentte daha hızlı ve etkin bir denetim sağlanmış oluyor" ifadelerini kullandı.

Adıgüzel, Zabıta360 sisteminin kent yönetiminde hız, şeffaflık ve etkinliği artıran önemli bir dijital dönüşüm adımı olduğunu belirtti.

Anlık veri toplayıp raporlama yapıyor

Yapay zeka ve görüntü işleme teknolojileriyle donatılmış kamera sistemi, yönlendirme ekranı ve gelişmiş sensörleriyle dikkati çeken Zabıta360, şehir genelinde anlık veri toplayarak tek merkezde raporlama yapabiliyor. Sistem; hava kalitesi, nem ve sıcaklık oranının yanı sıra gürültü kirliliğini de lokasyon bazlı olarak ölçümlüyor.

Yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojisi sayesinde Zabıta360, hareket ettiği güzergahlarda sahadan topladığı verileri gerçek zamanlı analiz ederek, tespit edilen durumları otomatik olarak ilgili birimlere yönlendiriyor. Böylece denetim süreçlerinde hız ve etkinlik önemli ölçüde artırılıyor.

Hava ve gürültü kirliliğini de ölçümlüyor

Uygulama kapsamında yollardaki çukurlar, mazgal ve rögar kapakları, çöp birikintileri gibi birçok başlık anında tespit edilebiliyor. Araçta yer alan ölçümleme cihazı sayesinde hava ve gürültü kirliliği de noktasal olarak belirlenerek gerekli müdahalelerin hızlıca yapılması sağlanıyor.

Kaynak: ANKA

Dijital Dönüşüm, Yerel Haberler, Yapay Zeka, Teknoloji, Ataşehir, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belediyecilikte Akıllı Dönüşüm: Zabıta360, Ataşehir Yollarında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu
Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım
İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara’ya iniş yaptı İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara'ya iniş yaptı

12:24
Epstein Adası’ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
Epstein Adası'ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
11:54
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
11:00
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı Bir bebeğe daha aynısını yapmış
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
10:23
Epstein dosyalarında büyük skandal Bakanlık apar topar kaldırdı
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı
10:12
Devlet televizyonunda skandal yayın Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Devlet televizyonunda skandal yayın! Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 12:57:45. #7.11#
SON DAKİKA: Belediyecilikte Akıllı Dönüşüm: Zabıta360, Ataşehir Yollarında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.