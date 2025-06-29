Ataşehir'de 10 Araç Kundaklayan 2 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Ataşehir'de 10 Araç Kundaklayan 2 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Ataşehir\'de 10 Araç Kundaklayan 2 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
29.06.2025 16:52
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Bostancı Sanayi Sitesi'nde 10 aracın kundaklanmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ataşehir'de, sanayi sitesindeki alanda 10 aracın kundaklanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bostancı Sanayi Sitesi'nin de bulunduğu Kılıç Sokak'taki alanda çıkan, bir otelin açık otoparkına da sıçrayan yangına ilişkin soruşturma devam ediyor.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından 2 şüphelinin araçları kundakladıktan sonra bölgeden kaçtıklarını belirledi.

Çalışmalar sonucu şüphelilerin B.Y. (25) ve T.A. (23) olduğu tespit edildi.

Şüpheliler düzenlenen operasyonla ikametlerinde gözaltına alınırken, olay anında alkollü oldukları ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.Y. ve T.A. "mala zarar verme" ve "kundaklama" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Bostancı Sanayi Sitesi'nde dün hurda araçların çekildiği alanda çıkan yangın, bir otelin açık otoparkındaki araçlara da sıçramıştı.

Polis ekipleri, 10 aracın kundaklandığı yangının ardından soruşturma başlatmıştı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, yangından bir süre önce kimliği belirsiz bir şüphelinin park halindeki araçların olduğu alana geldiğini, buradan ayrıldıktan hemen sonra araçların yanmaya başladığını belirlemişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Ataşehir, 3-sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir'de 10 Araç Kundaklayan 2 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ataşehir'de 10 Araç Kundaklayan 2 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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