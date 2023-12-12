Ataşehir\'de 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı

Ataşehir'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, hasara yol açtı.

Kayışdağı Mahallesi Nurettin Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.

Yangında binanın çatı katındaki daire zarar görürken, çatısı da kullanılamaz hale geldi.