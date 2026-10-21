Ataşehir'de 4 katlı binanın çatısındaki yangın merdiven aracıyla söndürüldü

Ataşehir'de 4 katlı binanın çatısındaki yangın merdiven aracıyla söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ataşehir'in Kayışdağı Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin merdiven aracıyla müdahalesi sonucu söndürüldü. Polisin sokakta güvenlik önlemi aldığı yangın, çatıda büyük çapta hasara neden oldu.
Ataşehir'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kayışdağı Mahallesi Güler Sokak'taki 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin çatıyı sardığı ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri merdiven aracıyla yangına müdahale etti.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın, çatıda büyük çapta hasara neden oldu.
Kaynak: AA
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