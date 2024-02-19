Ataşehir'de 4 katlı binanın dış cephesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Ataşehir'de 4 katlı binanın dış cephesinde çıkan yangın söndürüldü

Ataşehir\'de 4 katlı binanın dış cephesinde çıkan yangın söndürüldü

Ataşehir'de bulunan içi boş 4 katlı bir binanın dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü ve binanın dış cephe kaplamasında hasar oluştu. Yangının söndürülmesiyle birlikte aksayan trafik akışı normale döndü.

19.02.2024 21:01  Güncelleme: 21:03
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Ataşehir'de, 4 katlı binanın dış cephesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dududllu Caddesi'ndeki içi boş 4 katlı binanın dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, cadde trafiğe kapatıldı.

İtfaiye personeli yangını büyümeden söndürdü, binanın dış cephe kaplamasında hasar oluştu.

Aksayan trafik akışı yangının söndürülmesiyle normale döndü.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ataşehir'de 4 katlı binanın dış cephesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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