Ataşehir'de Kadınlara Yönelik Koruyucu ve Destekleyici Hizmetler Yaygınlaştırılıyor

(İSTANBUL) - Ataşehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınların sosyal hayattaki yerini güçlendiren etkinliklerle kutlandı. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel de kadınlara yönelik koruyucu ve destekleyici hizmetlerin yaygınlaştırılmasını amaçlayan önemli bir iş birliği protokolüne imza attı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilçe belediyeleri arasında kadına yönelik koruyucu ve önleyici hizmetlerin daha etkin ve yaygın şekilde sunulmasını hedefleyen "Kadın Destek Hattı ve Kadına Yönelik Koruyucu Hizmetler İş Birliği Protokolü" imzalandı. Ataşehir Belediyesi adına protokole imza atan Adıgüzel, "Kadın Destek Hattı ve Kadına Yönelik Koruyucu Hizmetler İş Birliği Protokolü ile kadınların ihtiyaç duydukları anda başvurabilecekleri destek mekanizmalarını güçlendirecek, koruyucu ve önleyici hizmetleri daha erişilebilir hale getireceğiz" dedi.

Ataşehirli kadınlara Boğaz'da 8 Mart etkinliği

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Ataşehir Belediyesi ile İBB iş birliğinde ilçeli kadınlara özel bir tekne turu etkinliği düzenlendi. Ataşehir Belediyesi'nin Ataevleri'nde düzenlenen kurslara katılan kadınlar, İstanbul Boğazı'nı tekneyle gezerek kentin tarihi ve doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu. Yoğun katılım ve büyük bir coşku ile gerçekleşen etkinlikte çocuklar da annelerini yalnız bırakmayarak keyifli tekne turuna eşlik etti. Rehber anlatımları eşliğinde Boğaz'ın tarihi bölgelerini gezen kadınlar, eşsiz manzaralar eşliğinde keyifli saatler geçirerek günlük yaşamın yoğun temposuna kısa bir mola verdi. Deniz yolculuğu boyunca teknede düzenlenen müzik ve dans etkinlikleriyle hem kadınlar hem de çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.

Kadınların mücadelesi ve başarı hikayeleri konuşuldu

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Ataşehir Belediyesi ile Lions kulüplerinin iş birliğinde üç ayrı söyleşi programı düzenlendi. Doç. Dr. Aynur Soydan Erdemir'in konuşmacı olduğu "Kadın Hareketinin Toplumsal Dönüşümü" başlıklı söyleşide, 1980 sonrası kadın hareketinin toplumsal dönüşüm sürecine etkileri ele alındı. Gazeteci ve yazar Sedef Kabaş'ın konuk olduğu "İlham Veren Kadınlar" söyleşisinde ise kadınların toplumsal hayattaki mücadelesi, mesleki deneyimler ve ilham veren yaşam öyküleri katılımcılarla paylaşıldı. "Tarçın Kokulu Kahve" söyleşisinde ise yazar Gülçin Tüzel Dokur, aynı isimli kitabı üzerinden kadın hikayelerine ve yazım sürecine dair deneyimlerini aktardı."Görünenin Ötesinde" resim sergisi sanatseverlerle buluştu

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Ana Renkler Projesi" çerçevesinde hazırlanan "Görünenin Ötesinde" resim sergisi sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Ataşehir Belediyesi'nin resim kurslarına katılan kursiyerlerin eserlerinden oluşan sergide, kadınların duyguları, hayalleri ve yaşamdan kesitler renkler aracılığıyla tuvallere yansıtıldı. Duyguların renklerle görünür hale geldiği bu özel sergi, 13 Mart'a kadar İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

"Edebiyat Akşamları" serisi, özel bir panele ev sahipliği yaptı

Ataşehir Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında yıllardır düzenlediği "Edebiyat Akşamları" serisi, mart ayında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak kadın yazarların dünyalarını, onlar üzerine çalışan kadın akademisyenlerle ele alan özel bir panele ev sahipliği yaptı. Dört farklı üniversiteden kadın akademisyenlerin konuşmacı olduğu "Kadın Yazarların Dünyaları" konulu panele; Prof. Dr. Nedret Öztokat Kılıçeri, Dr. Öğr. Üyesi Özge Şahin, Dr. Öğr. Gör. Deniz Aktan Küçük ve Dr. Arş. Gör. Esra Akbulak katıldı.

Kız öğrenciler için satranç turnuvası

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kız öğrencilerin katılımıyla bir satranç turnuvası düzenlendi. Turnuva boyunca strateji ve mücadele ruhlarını ortaya koyan öğrenciler arasından dereceye girenlere ödül ve sertifikaları takdim edildi.