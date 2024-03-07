Ataşehir'de bir binanın 8. katından düşerek hayatını kaybeden Şeyda Yılmaz'ın ölümüne ilişkin 2 sanığın beraat kararı

Ataşehir'de bir binanın 8. katından düşerek hayatını kaybeden Şeyda Yılmaz'ın ölümüne ilişkin "nitelikli cinsel saldırı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "cebir veya tehdit kullanmak suretiyle intihara yönlendirme" suçlarından yargılanan 2 sanığın beraatine karar verildi.
Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Emre Ateş ve Muhammed Demir ile taraf avukatları katıldı.
Duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, şüphelilerin ve kadının, restorandan ayrıldıktan sonra rezidansa gittikleri, 8. kata çıkarken bindikleri asansörde sanık Demir'in kadının kalçasına dokunduğunu belirtti.
Mütalaada, sanıkların, alkollü olmasından yararlandıkları kadınla zorla cinsel ilişkiye girdikleri, kadının daireden kaçmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı anlatıldı. Sanıklarından kurtulmak için evin bir odasına girip kapıyı içeriden kilitleyen kadının camdan atlayarak intihar ettiği aktarıldı.
Adli Tıp raporuna yer verilen mütalaada, maktul kadının tırnak örneklerinde her iki sanığın DNA profilinin tespit edildiği, sanık Emre Ateş'in kadınla ilişkiye girdiği aktarıldı.
Mütalaada, kadının binadan düştüğü odanın kapısının içerden kilitli olduğu ve anahtarın kapının üzerinde bulunduğu belirtilerek, odada da kapının açılmasını engelleyecek şekilde yere serili sünger yer aldığı kaydedildi.
Maktulün kıyafet, ayakkabı ve çantasıyla düştüğü anlatılan mütalaada, sanıkların "kasten öldürme", "cinsel saldırı" ve "kişiyi hüviyetinden yoksun kılma" suçlarından müebbet ve 28'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıkların üzerine atılı suçları işlediklerini gösterir, her türlü şüpheden uzak, mahkumiyetlerine yeterli, inandırıcı ve kesin delil elde edilemediğinden beraatlerine karar verdi.
İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, arkadaş olan sanıklar Emre Ateş ile Muhammed Demir'in 17 Eylül 2020'de Ataşehir'de bir restorana gittikleri, burada arkadaşıyla oturan Şeyda Yılmaz ile sohbet ettikleri, ardından birlikte Muhammed Demir'e ait bir rezidansın 8. katındaki daireye geçtikleri aktarılıyordu.
Binanın 8. katından düşerek hayatını kaybeden Şeyda Yılmaz'ın tırnak örneklerinde her iki şüpheliye ait DNA profili tespit edildiği kaydedilen iddianamede, sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde kadının hürriyetini tahdit ettikleri, cinsel saldırıda bulundukları, cebir kullanarak intihara sürükledikleri, bu nedenle kasten öldürme eyleminden sorumlu olmaları gerektiği vurgulanıyordu.
İddianamede, sanıklar Emre Ateş ile Muhammed Demir için "nitelikli cinsel saldırı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "cebir veya tehdit kullanmak suretiyle intihara yönlendirme" suçlarından ayrı ayrı müebbet ve 21 yıldan 33'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyordu.
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