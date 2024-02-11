İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı çalışmalarda, şüphelilerin ürettikleri uyuşturucu maddeleri, İstanbul genelinde "torbacı" olarak tabir edilen kişilere sattığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalarla şüphelilerin Ataşehir'de bulunan bir depoyu uyuşturucu madde üretmek için sera haline getirdikleri belirlendi. JASAT timleri, söz konusu sera ve şüphelilerin ikamet ettiği iki adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda, yaklaşık 120 kilogram skunk sentetik uyuşturucu madde, 550 kök kenevir bitkisi, 130 gram kokain ele geçirildi. Öte yandan bir otomobil, 72 kurutma fanı, 16 klima, 8 adet karbon filtre, 2 filtreli baca, 70 kilogram gübre ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 86 bin lira, 400 dolar ve 20 gram altına da el konuldu.
8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 8'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelileri yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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Son Dakika › Güncel › Ataşehir'de Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 120 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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