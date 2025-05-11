Ataşehir'de Camdan Düşen Genç Ağır Yaralandı

Ataşehir'de bir binanın 5. katından düşen kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre D.E. (22), Esatpaşa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi'ndeki 7 katlı binanın 5. katındaki dairenin camından zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralandığı belirlenen D.E, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.
D.E'nin, dairenin mutfak kısmında set üstü ocağın montajını yaptığı sırada meydana gelen doğalgaz parlaması nedeniyle panikleyerek kendisini camdan dışarı attığı öne sürüldü.
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