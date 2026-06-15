Ataşehir\'de Çatı Yangını

ATAŞEHİR'de 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesinin ardından çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 15.45 sıralarında Yenisahra Mahallesi Koç Caddesi'nde bulunan 3 katlı binada çıktı. İddiaya göre; binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyümesi ve çatının bir kısmını kaplaması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri binanın bulunduğu caddeye şerit çekerek önlem aldı. İtfaiye ekipleri ise merdivenle yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında binanın çatısında bulunan bölüm kullanılamaz hale geldi. Çatının alev alev yandığı anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.