Ataşehir'de Cep Telefonu Hırsızlığı

Ataşehir'de bir kişinin cep telefonu çaldığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İçerenköy Mahallesi'nde, dün bir işletmenin ofis kısmına giren şüpheli, bir süre içeriyi kontrol ettikten sonra masaya yöneldi.
Masanın üzerindeki cep telefonunu alan kişi, daha sonra iş yerinden çıktı.
Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
