Ataşehir'de çocuğun öldürülmesi soruşturmasında 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ataşehir'de çocuğun öldürülmesi soruşturmasında 6 şüpheli adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ataşehir'de metruk binada bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki çocuğun cinayetinde 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ekipler, 2 Kasım'da İçerenköy'de ölen çocuğun kuzenini şüpheli belirleyip 4 Kasım'da Zeytinburnu'nda onunla birlikte ikisi çocuk 5 kişiyi daha gözaltına aldı.
Ataşehir'de metruk binada 16 yaşındaki çocuğun bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Kasım'da İçerenköy Mahallesi'ndeki metruk binada bıçakla yaralanan Y.A'nın hayatını kaybetmesi üzerine çalışma başlattı.
Olay yerindeki incelemede bıçak ve satır ele geçiren ekipler, Y.A'nın kuzeni H.A'nın (21) cinayet şüphelisi olduğunu belirledi.
H.A'nın Zeytinburnu'nda saklandığı adresi tespit eden ekipler, 4 Kasım'da düzenledikleri operasyonda şüpheliyle birlikte ikisi çocuk 5 kişiyi daha gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
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