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Ataşehir'de Emniyet Şeridinde Ceset Bulundu - Son Dakika
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Ataşehir'de Emniyet Şeridinde Ceset Bulundu

Ataşehir TEM Bağlantı Yolu'nda park halinde bulunan bir hafif ticari araçta erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen ekipler, araçtaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ataşehir\'de Emniyet Şeridinde Ceset Bulundu
22.12.2023 - 08:08,
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ATAŞEHİR TEM Bağlantı Yolu'nda, emniyet şeridinde park halinde bulunan hafif ticari araçta erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 05.00 sıralarında Küçükbakkalköy yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, emniyet şeridinde park halinde bulunan 34 YM 2552 plakalı hafif ticari araç çevredeki diğer sürücülerin dikkatini çekti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, sürücü koltuğunda hareketsiz duran kişiyi görünce kilitli olan araca arka camını kırarak girdi. Yapılan incelemenin ardından araçtakinin hayatını kaybettiği belirlendi. İsmi öğrenilemeyen kişinin cansız bedeni ambulans ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: DHA
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