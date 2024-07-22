Ataşehir'de Eşi ve Çocuklarını Bıçaklayan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Ataşehir'de Eşi ve Çocuklarını Bıçaklayan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Ataşehir'de eşi ve 2 çocuğunu bıçakla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli, polisin çalışması sonucu yakalanarak adliyeye sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

22.07.2024 14:31
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Ataşehir'de, eşi ile 2 çocuğunu bıçakla yaralayıp, kaçtığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Dün, Esatpaşa Mahallesi Fidanlı Sokak'taki evlerinde, karısı T.K. (39) ile oğulları F.K. (20) ve M.A.K'yi (8) bıçakladıktan sonra kamyonetle kaçan zanlı N.M.K. (42), polisin çalışması sonucu yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "kasten yaralama" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Lütfü Kırdar ve Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavisi süren 3 yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay

Esatpaşa Mahallesi Fidanlı Sokak'taki evlerinde, karısı T.K. (39) ile oğulları F.K. (20) ve M.A.K'yi (8) bıçaklayan N.M.K. (42) evden kaçmıştı.

İhbar üzerine, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

Ataşehir, Adliye, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir'de Eşi ve Çocuklarını Bıçaklayan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ataşehir'de Eşi ve Çocuklarını Bıçaklayan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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