Ataşehir'de Düzenlenen "Gençlik Zirvesi"Nde Eğitimin Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Tartışıldı
Ataşehir'de Düzenlenen "Gençlik Zirvesi"Nde Eğitimin Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Tartışıldı

02.02.2026 15:11  Güncelleme: 16:23
Ataşehir Belediyesi ve Gençlik Parlamentosu iş birliğiyle düzenlenen Gençlik Zirvesi, öğrencilerin eğitimle ilgili görüşlerini tartışmasına olanak tanıdı. Etkileşimli etkinlikler eşliğinde gerçekleştirilen zirvede bir bildirge oluşturulacak.

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi ve Ataşehir Gençlik Parlamentosu iş birliğiyle İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde "Gençlik Zirvesi" düzenlendi. Eğitimin doğrudan öznesi olan öğrencilerin görüşlerinin merkeze alındığı zirvede bir araya gelen gençler, eğitimin güncel sorunlarını ve çözüm önerilerini tartıştı.

Meslek tanıtımı, deneyim aktarımı, grup çalışmaları, açık oturumlar, simülasyon oyunları ve geri bildirim süreçlerini içeren katılımcı ve etkileşimli bir program olarak kurgulanan Gençlik Zirvesi; Ataşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Ata Akademi ve Ataşehir Gençlik Parlamentosu'nun koordinasyonuyla hayata geçti.

ATA Akademi bünyesinde eğitim alan öğrencilere yönelik hazırlanan etkinlik kapsamında öğrenciler; sınav odaklı yoğun tempodan bir nebze uzaklaşarak, hedefledikleri meslek alanlarına ilişkin doğrudan bilgi edinme ve özellikle ATA Akademi mezunlarının eğitim ve kariyer deneyimlerinden yararlanma imkanı buldu.

"Gençlerimizi desteklemeye devam ediyoruz"

Zirvede öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Bu buluşmanın, gençlerimizin katılımcı düşünme becerilerini güçlendirmesini, meslek farkındalıklarını ve deneyim temelli öğrenme becerilerini geliştirmesini diliyorum. Ataşehir'de gençlerin söz sahibi olduğu, düşünen, sorgulayan ve birlikte üreten bir gelecek için gençlerimizi desteklemeye devam ediyoruz" dedi.

Bildirge oluşturulacak

Zirvenin sonunda, iki gün boyunca gerçekleştirilen oturumlar, tartışmalar ve grup çalışmalarından elde edilen çıktılar doğrultusunda gençlerin ihtiyaçlarını, beklentilerini ve önerilerini içeren bir "Gençlik Zirvesi Bildirgesi" oluşturulacak. Bildirge, Ataşehir'de gençliğe yönelik politika, hizmet ve projelere referans niteliği taşıyan kamusal bir metin olarak kamuoyu ile paylaşılacak.

Sömestir döneminde de faaliyetlerine devam eden ATA Akademi, 74 öğrencinin katılımıyla İstanbul Üniversitesi'ne gezi düzenledi. Gezi süresince, üniversite yaşamını yerinde deneyimleme imkanı bulan öğrenciler, İstanbul Üniversitesi'nin tarihi kampüsünde akademik atmosferi yakından gözlemledi. Öğrenciler, üniversite sıralarında vakit geçirerek yükseköğretim sürecine dair somut bir deneyim edinmiş oldu.

Kaynak: ANKA

