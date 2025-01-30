Ataşehir’de İlk Sosyal Tesis Restoranı Açılıyor - Son Dakika
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Ataşehir’de İlk Sosyal Tesis Restoranı Açılıyor

Ataşehir Belediyesi, halkın katılımıyla ismi belirlenecek sosyal tesis restoranını açmaya hazırlanıyor. Uygun fiyatlı menüleriyle dikkat çeken restoran, ilçenin ilk sosyal tesis olacak.

30.01.2025 11:00  Güncelleme: 12:00
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(İSTANBUL) - Sosyal belediyecilik alanında projelerini yoğunlaştıran Ataşehir Belediyesi, uygun bütçeli menüleriyle hizmet verecek ilk sosyal tesis restoranını açmaya hazırlanıyor. Çalışmalarda sona gelindiğinin müjdesini veren Başkan Onursal Adıgüzel, restoranın ismiyle ilgili bir anket yayımlayarak vatandaşlara katılım çağrısında bulundu.

Ataşehir Belediyesi, uygun bütçeli, kaliteli hizmet sunan Ata Kafeler'inin ardından şimdi de ilk sosyal tesis restoranını hayata geçiriyor. Ataşehir Bulvarı üzerinde yer alacak sosyal tesisin ismini ise vatandaşlar belirleyecek.

Başkan Adıgüzel, beş isim önerisinin yer aldığı anket çalışmasını paylaşarak, vatandaşlara katılım çağrısında bulundu. Hazırlanan ankette yer alan beş isim arasından yapılacak tercih sonrası restoranın ismi ilan edilecek ve ilçenin ilk sosyal tesis restoranı hizmete açılacak.

Yeni sosyal tesise giderek açılış öncesi yapılan son hazırlıkları yerinde inceleyen Adıgüzel, "Sevgili komşularım, sizlere verdiğimiz bir sözü daha tutuyoruz. Ataşehirimizin ilk sosyal tesis restoranı yakın zamanda hizmetinizde olacak. Çalışma arkadaşlarım son hazırlıklarını tamamlıyorlar. Ata Kafelerden sonra sosyal tesisimiz sizlere kaliteli hizmeti, uygun fiyata sunuyor olacak. Gelin, yeni sosyal tesisimizin ismini birlikte belirleyelim. Sizlere bir anket sunacağız. Anketimizdeki alternatif isimleri lütfen oylayın. Hep birlikte yeni restoranımızın ismini belirleyelim. Bütün Ataşehirliler keyifli vakit geçirsin, Ataşehir'de her komşumuzun yüzü gülsün" dedi.

400 binden fazla kişiye hizmet verdi

İlçe halkına uygun fiyatlarla keyifli bir sosyal ortam sağlayan Ata Kafeler ise dört şubesi ile toplamda bu zamana kadar 400 bin kişiye hizmet verdi. Her sabah saat 08.00'de kapılarını açan Ata Kafeler, bütçe dostu menüsüyle vatandaşların ve ilçeden yolu geçen tüm misafirlerin uğrak noktası haline geliyor. Ata Kafelerde; çay, kahve, sandviç ve tatlı çeşitlerinin yanı sıra tost, hamburger ve köfte gibi lezzetler de sunuluyor. Yüksek enflasyon ortamında 10 TL'ye çay içme imkanının bulunduğu kafelerde, ödüllü kahve kullanımlarının yanı sıra pasta ve sandviçler ise günlük olarak üretiliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ataşehir’de İlk Sosyal Tesis Restoranı Açılıyor - Son Dakika

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