Ataşehir\'de Kapkaç Şüphelisi Tutuklandı

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Ataşehir'de kapkaç yöntemiyle bir kadının altın, telefon ve parasının bulunduğu çantasını çalan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 7 Aralık'ta İçerenköy Mahallesi'nde bir kadının çantasının kapkaç yöntemiyle çalınmasına ilişkin araştırma yapıldı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kuyumcudan çıkan kadını uzun süre takip ettiğini ve kadının evine gireceği esnada kapkaç yaptığını belirledi.

Kimliği belirlenen şüpheli N.G. (34), Fındıklı Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.

Yapılan araştırmada, şüphelinin çaldığı çantadaki 2 gram altını ve 10 doları kuyumcuda bozdurduğu, çantayı boş araziye attığı belirlendi. Çanta, atıldığı yerde, içinde telefonla birlikte bulundu.

Şüpheli N.G. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.