Ataşehir'de Kaza: 2 Yaralı
Ataşehir'de Kaza: 2 Yaralı

Ataşehir\'de Kaza: 2 Yaralı
15.02.2026 07:29
TEM Otoyolu'nda makas atan aracın sebep olduğu kazada 2 kişi yaralandı. Trafik yoğunluğu oluştu.

ATAŞEHİR TEM Otoyolu'nda sürücüsünün makas attığı iddia edilen otomobil, aynı yönde seyreden başka bir otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, otoyolda trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, TEM Otoyolu Ankara istikameti Ataşehir mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre makas atarak ilerleyen sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, aynı yönde seyreden 34 EGF 240 plakalı başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 34 EGF 240 plakalı otomobil, refüjdeki bariyerin altına girerken, araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansta ayakta tedavi edildi. Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

