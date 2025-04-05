Ataşehir'de Kent Bostanları İçin Başvurular Başladı - Son Dakika
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Ataşehir'de Kent Bostanları İçin Başvurular Başladı

Ataşehir Belediyesi'nin, vatandaşların tarımsal üretim yapabileceği Kent Bostanları projesinde yeni dönem başvuruları bugün başladı. Barbaros ve Mevlana Mahalleleri'nde yapılacak bostanlar için yeterli şartları sağlayan vatandaşlar, başvuruda bulunarak kura ile hak sahibi olabilecekler.

05.04.2025 10:33  Güncelleme: 11:36
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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi'nin vatandaşlara dönemsel olarak ekim-dikim yaparak ürünlerini yetiştirebilecekleri bostan alanları sağladığı, "Kent Bostanları" projesinde yeni dönem için başvurular bugün başladı.

Şehir yaşamında izole kalan bireylerde topluluk ruhunun yeniden canlandırılması amacıyla başlatılan Kent Bostanı projesiyle, Ataşehirli vatandaşlara hem tarımsal üretim alanı hem de doğayla iç içe, huzurlu ve sosyal bir ortam sunuluyor. Şehirdeki yoğun yapılaşmanın ortasında doğal vaha alanları oluşturmayı hedefleyen Ataşehir Belediyesi, ilkini Barbaros Mahallesi'nde hayata geçirdiği kent bostanlarının ikincisini ise Mevlana Mahallesi'ne kurdu.

Barbaros Mahallesi'nde bulunan Kent Bostanı'nın ilk döneminden altı ay boyunca 180 Ataşehirli faydalandı. Barbaros Kent Bostanı'nın ikinci dönemi ve Mevlana Kent Bostanı'nın ilk dönemi için kurayla yeniden hak sahipleri belirlenecek. Kent bostanlarında kullanım hakkı kazanmak için gerekli başvurular, 'https://kentbostani.atasehir.bel.tr' adresi üzerinden gerçekleşecek. Başvuruların ardından da kullanım hakkı elde eden asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek.

Başvurular, 5 ile 10 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilirken, çekilişler 11 Nisan'da yapılacak. Barbaros Kent Bostanı için 170 asil, 170 yedek hak sahibi, Mevlana Kent Bostanı için ise 165 asil, 165 yedek hak sahibi belirlenecek.

Başvuruda bulunmak için Ataşehir ilçe sınırlarında ikamet etme, 18 yaş üzerinde olma ve bitki-böcek türü alerjik hastalıklara sahip olmama şartları bulunuyor. Ayrıca aynı haneden sadece bir başvuru kuraya katılabilecek ve daha önce Barbaros Kent Bostanı'nda hak sahibi olma şansı elde eden vatandaşlar, yeni dönemde başvuruda bulunamayacak.

Bostanların açılışında Ataşehir Belediyesi tarafından hak sahiplerine fide, önlük, çanta ve bostan araç kiti hediye edilecek, bostan sahipleri tarafından da ilave fide getirilebilecek.

Başvuru bilgileri:

Barbaros ve Mevlana Kent Bostanları için başvuru kabul tarihi: 05.04.2025 - 10.04.2025

Çekiliş tarihi: 11.04.2025

Hak sahiplerini bilgilendirme: 12.04.2025

Barbaros Kent Bostanı için: 170 asil, 170 yedek hak sahibi

Mevlana Kent Bostanı için: 165 asil, 165 yedek hak sahibi

Başvuru linki: https://kentbostani.atasehir.bel.tr

Başvuru şartları:

-Ataşehir ilçe sınırlarında ikamet etmek,

-18 yaş üzerinde olmak,

-Bitki-böcek türü alerjik hastalıklara sahip olmamak,

-Aynı haneden sadece 1 başvuru kuraya katılabilecektir.

-Başvurular yalnızca bir Kent Bostanı için yapılıp, daha önce Barbaros Kent Bostanı'nda hak sahibi olma şansı elde eden vatandaşlar, yeni dönemde başvuruda bulunamayacak.

Kullanım şartları:

-Bostanlar; salı, perşembe günleri 10.30-19.00, cumartesi ve pazar günleri 8.30-17.00 saatleri arası açık olacak.

-Kent Bostanları, 12.00-13.00 saatleri arası kapalı olacak.

-Mevlana Kent Bostanı açılışında bulunan hak sahiplerine özel; fide, önlük, çanta ve bostan araç kiti hediye edilecek.

-Bostanlarda açılış tarihinden itibaren sorumlu belediye personeli tarafından yoklama takibi yapılacak olup, hak sahiplerinin yoklama takip çizelgelerini imzalamaları gerekiyor.

-Dört kez üst üste bostan bakımı için gelmeyen vatandaşların hak sahipliği düşecek ve yedek listenin sıralaması doğrultusunda yeni hak sahibine tahsis edilecek.

-Ekim alanlarında yapılması gereken sulama, çapalama, budama, temizleme gibi işlemlerden Ataşehir Belediyesi'nin görevlileri sorumlu değildir, bostan sahipleri tarafından yapılması gerekiyor.

-Bostanlarda hiçbir şekilde kimyasal gübre, ilaç vb. kullanılmayacak olup doğal gübre kullanılabilecek.

-Her bir hak sahibi; yalnızca kendi alanından sorumlu olup, diğer bostanlara müdahale edilmemesine özen gösterilmelidir. Aksi durumda hak sahipliği düşecek.

-Belediye tarafından hak sahipleri için kurulacak Whatsapp bilgilendirme grubundan, duyuru ve bilgilendirmeler takip edilebilecek.

-Bostanlarda organize olarak piknik konsepti bulunmamaktadır.

-Bostan açılışında fide dağıtılacak olup, bostan sahipleri tarafından da ilave fide getirilebilir.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ataşehir'de Kent Bostanları İçin Başvurular Başladı - Son Dakika

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