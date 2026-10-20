Ataşehir'de kırmızı ışıkta geçen kadına motosiklet çarptı, o an kask kamerasında

Ataşehir'de kırmızı ışıkta geçen kadına motosiklet çarptı, o an kask kamerasındaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ataşehir Bulvarı'nda yayalar için kırmızı ışık yanarken yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, motosikletin çarpmasıyla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine ambulansla hastaneye götürülen kadının kaza anı, başka bir motosikletlinin kask kamerasına kaydedildi.
Ataşehir'de kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, motosikletlinin çarpması kask kamerasınca kaydedildi.
Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarı'nda, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın düşerek yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı, başka bir motosikletlinin kask kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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