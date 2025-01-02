Ataşehir'de Motosikletli Kurye Tartıştı

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Ataşehir'de, motosikletli kurye, kendisine çarpıp kaçmaya çalıştığını iddia ettiği sürücüyle tartıştığı anları cep telefonuyla kaydetti.

Küçükbakkalköy Mahallesi'nde motosikletle yolda seyir halinde olan kurye Y.G'ye, sipariş teslim etmek için yola çıktığı sırada, ters yönden geldiği iddia edilen otomobil çarptı.

Aracıyla olay yerinden gitmek isteyen otomobil sürücüsünü durdurmaya çalışan motosikletli kurye, bu anları cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerde, motosiklet sürücünün gitmemesini istediği ve arabadan inmesini söylediği otomobil sürücüsü ile kurye arasında yaşanan sözlü tartışma yer aldı.