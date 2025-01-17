Ataşehir\'de Öğrencilere Karne Töreni ve Sömestir Etkinlikleri

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(İSTANBUL) - Sömestir tatili öncesi karne heyecanı yaşayan çocukların heyecanına ortak olan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Geleceğimizin teminatı olan miniklerimizin sağlıklı ve mutlu bir ortamda eğitim almalarını sağlamak bizim için çok kıymetli. Onların başarılı ve huzurlu bir şekilde büyümeleri için her zaman yanlarındayız" dedi.

Ataşehir Belediyesi'ne bağlı Gündüz Çocuk Bakımevleri öğrencileri, 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemini tamamladı. Dolu dolu bir dönemi sonlandıran miniklerin karne töreni ise neşeli bir atmosferde gerçekleşti. Öğretmenlerinin ellerinden karnelerini alan çocuklar, mutluluklarını aileleriyle paylaştı.

Çocukların mutlu gününe ortak olarak, onları tebrik eden Başkan Adıgüzel, "Geleceğimizin teminatı olan miniklerimizin sağlıklı ve mutlu bir ortamda eğitim almalarını sağlamak bizim için çok kıymetli. Onların başarılı ve huzurlu bir şekilde büyümeleri için her zaman yanlarındayız. Bu dönem, miniklerimizin eğitim yolculuğunda önemli bir adımdı ve birinci dönemi başarıyla tamamladılar. Onların, sömestir tatilini dolu dolu geçirmeleri için eğlenceli ve öğretici etkinlikler hazırladık. Çocuklarımızın hem eğlenmelerini hem de öğrenmelerini amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ataşehir Belediyesi, çocukların gelişimine katkı sunmak ve mutlu bir tatil dönemi geçirmelerini sağlamak için sömestir boyunca tiyatrolar ve atölyelerden oluşan bir dizi etkinlik düzenleyecek.