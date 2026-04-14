Ataşehir\'de Okul Kantininde Zehirlenme

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.04.2026 20:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir'de bir ortaokulda 26 öğrenci, kantinden tavuk döner yiyerek zehirlendi. Hastaneye kaldırıldılar.

ATAŞEHİR'de bir ortaokulda iddiaya göre okul kantininden tavuk döner yiyen 26 öğrenci zehirlendi. Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye kaldırılan öğrenciler, okula gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Mevlana Mahallesi Oruçlu Sokak'ta bulunan bir ortaokulda meydana geldi. İddiaya göre, okuldaki öğrenim gören öğrencilerden bazıları kantinde satılan tavuk dönerden yedi. Bunun üzerine 26 öğrenci karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle rahatsızlandı. İhbar üzerine okula, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

26 ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Olay nedeniyle okul tatil edilirken, sağlık ekipleri tarafından zehirlendikleri belirlenen 26 öğrenci ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin hayati tehlikeleri olmadığı öğrenildi.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İNCELEME BAŞLATILDI

Konuya ilişkin okulda Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Zehirlenme, Ataşehir, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 20:10:30.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.