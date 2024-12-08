Ataşehir\'de Otomobil Hırsızlığı Kamerada

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ATAŞEHİR'de 2 şüpheli park halindeki otomobili çaldı.Şüphelilerin çevrede keşif yaptıktan sonra, otomobili çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saat 03.45 sıralarında Yeni Çamlıca Mahallesi, Bahar Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki otomobilin yanına gelen 2 şüpheli önce sokak ve çevresinde keşif yaptı. Daha sonra 34 HPG 46 plakalı otomobilin kapısını zorlayan şüpheliler kapıyı açmayı başardı. Otomobili düz kontak yaparak çalıştıran 2 kişi dakikalar içinde kayıplara karıştı. Hırsızlık anları çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekiplerinin 2 şüpheliyi ve otomobili arama çalışmaları sürüyor.