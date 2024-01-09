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Ataşehir'de özel halk otobüsü park halindeki 5 araca çarptı - Son Dakika
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Ataşehir'de özel halk otobüsü park halindeki 5 araca çarptı

Ataşehir'de seyir halindeki bir özel halk otobüsü, direksiyon başında baygınlık geçiren sürücüsünün kontrolünü kaybederek park halindeki 4 otomobil ve kamyonete çarptı. Otobüs, çarpmanın ardından aydınlatma direğine vurarak durdu. Sürücü hafif sıyrıklarla atlarken, otobüsün kaza sırasında boş olduğu ve seferlere başlamadığı belirtildi. Kazada 4 araçta hasar meydana geldi ve araçların kaza yerinden çekilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Ataşehir\'de özel halk otobüsü park halindeki 5 araca çarptı
09.01.2024 - 10:37,
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Ataşehir'de özel halk otobüsünün çaptığı park halindeki 5 araçta hasar oluştu.

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde seyir halindeki 34 HO 3220 plakalı İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün direksiyon başında baygınlık geçirdiği iddia edilen sürücüsü, aracın kontrolünü kaybetti.

Otobüs, yol kenarında park halindeki 4 otomobil ve kamyonete çarptıktan sonra aydınlatma direğine vurarak durdu.

Sürücü hafif sıyrıklarla atlatırken, otobüsün kaza sırasında boş olduğu, seferlerine başlamadığı öğrenildi.

Kaza sonucu 4 otomobil ve kamyonette hasar meydana geldi.

Araçların kaza yerinden çekilmesi için çalışma yapılıyor.

Kaynak: AA
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Ataşehir, İETT, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ataşehir'de özel halk otobüsü park halindeki 5 araca çarptı - Son Dakika
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