Ataşehir'de park halindeki 3 motosiklet, 3 kişi tarafından çalındı - Son Dakika
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Ataşehir'de park halindeki 3 motosiklet, 3 kişi tarafından çalındı

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Ataşehir\'de park halindeki 3 motosiklet, 3 kişi tarafından çalındı
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Ataşehir\'de park halindeki 3 motosiklet, 3 kişi tarafından çalındı
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Ataşehir Örnek Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde park halindeki 3 motosiklet, 3 kişi tarafından çalındı. İş yeri sahibinin ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

ATAŞEHİR'de bir iş yerinin önünde park halinde bulunan 3 motosiklet, 3 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 06.55 sıralarında Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin önünde park halinde bulunan 3 motosiklet, kimliği belirsiz 3 şüpheli tarafından çalındı. Motosikletlerinin olmadığını gören iş yeri sahibi, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK KAMERADA

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin motosikletlerin yanına geldiği, motosikletleri alarak uzaklaştıkları görüldü.

Kaynak: DHA
Yerel HaberlerMotosikletHırsızlıkAtaşehir3. SayfaGüncelPolisSon Dakika

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