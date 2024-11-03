Ataşehir'de polis tartıştığı meslektaşını silahla bacağından vurdu - Son Dakika
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Ataşehir'de polis tartıştığı meslektaşını silahla bacağından vurdu

İstanbul'da, bir polis memuru mesaiye geç kalma nedeniyle kavga ettiği meslektaşını silahla bacağından vurarak yaraladı.

03.11.2024 15:46
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İstanbul'da, bir polis memuru mesaiye geç kalma nedeniyle kavga ettiği meslektaşını silahla bacağından vurarak yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Ataşehir Örnek Mahallesi'ndeki Şehit Hayrettin Yıldırım Polis Merkezi Amirliğinde görevli polis memuru A.A. ile R.O.A. arasında mesaiye geç kalma iddiasıyla tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kısa süreli arbede yaşandı.

Diğer polisler araya girerek, iki meslektaş arasındaki kavgayı yatıştırdı ancak polis memuru R.O.A, olay yerinden uzaklaşmaya çalışan A.A'yı silahla bacağından vurdu.

Aracına binen şüpheli polis memuru bölgeden hızla uzaklaştı.

Yaralı A.A. Fatih Sultan Mehmet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ataşehir'de polis tartıştığı meslektaşını silahla bacağından vurdu - Son Dakika

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