Ataşehir'de Şehit Aileleri ve Gaziler İçin İftar Buluşması

(İSTANBUL)- Ataşehir Belediyesi, ramazan ayı kapsamında şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenledi. Programa ev sahipliği yapan Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Bu topraklarda rahat nefes alabiliyorsak, çocuklarımız güvenle okula gidebiliyorsa, sokaklarımızda huzurla yürüyebiliyorsak; bunun arkasında şehitlerimizin fedakarlığı, gazilerimizin cesareti ve siz değerli ailelerimizin metaneti var" dedi.

Ataşehir Belediyesi, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenledi. Şehit aileleri ve gaziler, Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in ev sahipliğinde iftar sofrasında bir araya geldi. Program, Istanbul Marriott Hotel Asia'da gerçekleştirildi. Program boyunca şehitlerin hatırası yad edildi, gazilerin onuru vurgulandı.

Başkan Onursal Adıgüzel, şehitlerin ve gazilerin bu topraklardaki huzurun teminatı olduğunu belirterek, "Bu topraklarda rahat nefes alabiliyorsak, çocuklarımız güvenle okula gidebiliyorsa, sokaklarımızda huzurla yürüyebiliyorsak; bunun arkasında şehitlerimizin fedakarlığı, gazilerimizin cesareti ve siz değerli ailelerimizin metaneti var. Aziz şehitlerimiz ve emanetleri milletimizin ortak vicdanında, ortak hafızasında en müstesna yerdedir; buna hiçbir şüphe yok" diye konuştu.

"Asla yalnız değilsiniz"

Şehit ailelerinin acısını tarif etmenin mümkün olmadığını ifade eden Adıgüzel, "Değerli annelerim, babalarım, kıymetli kardeşlerim, sizlerin acısı hiçbir sözle tarif edilemez. Vatan sevginizle bağrınıza taş basıp evlat acınızı dindirdiğinizi bilirim. Ama şunu bilmenizi isterim; asla yalnız değilsiniz. Burada bir Onursal evladınız, bir Onursal ağabeyiniz var. Başımızın tacısınız" dedi.

Gazilere de teşekkür eden Başkan Adıgüzel, onların bu ülkenin yaşayan kahramanları olduğunu hatırlarak, "Kıymetli gazilerimiz, sizler bu ülkenin onurunu taşıyorsunuz. Taşıdığınız iz, bu milletin onurudur. Duruşunuz, bu memleketin bağımsızlık iradesidir. Sizlere minnet borçluyuz" ifadelerini kullandı.

Programın aynı zamanda bir dua akşamı olduğunu belirten Adıgüzel, "Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim kılsın. ve ülkemize hizmet eden, bu ülke için bedel ödeyen herkesten Allah razı olsun" dedi. Başkan Adıgüzel, şehit ve gazilerin ailelerine sağlık, huzur ve uzun ömür dileyerek, ramazan akşamının manevi atmosferine vurgu yaptı.