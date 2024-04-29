Ataşehir'de Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren 4 Sürücüye Toplam 34 Bin 36 Lira Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Ataşehir'de Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren 4 Sürücüye Toplam 34 Bin 36 Lira Cezai İşlem Uygulandı

Ataşehir\'de Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren 4 Sürücüye Toplam 34 Bin 36 Lira Cezai İşlem Uygulandı

Ataşehir'de D-100 karayolu Küçükyalı mevkisinde trafik kurallarını ihlal ederek diğer araçların geçişine engel olan ve güvenliği tehlikeye atan 4 sürücü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildi. Sürücülere, makas atmak, şerit değiştirmek, yakın takip ve saygısızca araç kullanmak gibi suçlardan toplamda 34 bin 36 lira para cezası kesildi.

29.04.2024 09:47
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Ataşehir'de trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan 4 sürücüye toplam 34 bin 36 lira ceza kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 karayolu Küçükyalı mevkisinde, bazı sürücülerin kurallara aykırı biçimde şerit değiştirip başka araçların geçişine engel olduğu ve diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığı görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine harekete geçti.

Söz konusu görüntüleri inceleyen ekipler, araçların plaka bilgilerinden kimliğini tespit ettikleri 4 sürücüyü gözaltına alındı.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "makas atmak", "sürücünün geçme dönme, duraklama, durma ve park etme gibi haller dışında şerit değiştirmesi", "yakın takip" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 34 bin 36 lira para cezası kesildi.

Kaynak: AA

Ataşehir, trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir'de Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren 4 Sürücüye Toplam 34 Bin 36 Lira Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ataşehir'de Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren 4 Sürücüye Toplam 34 Bin 36 Lira Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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