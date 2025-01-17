Ataşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Güncel

ATAŞEHİR'de dört ayrı noktada yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve 21.8 gram uyuşturucu ele geçirildi. Oprasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli ise tutuklandı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bölgede uyuşturucu ve silah ticaretinin artması üzerine detaylı çalışma başlattı. Bir süre tekniki ve fiziki takip yapan ekipler dün sabah saat 07.45'de operasyon için harekete geçti. Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi istikametinde düzenlenen operasyonda polis ekipleri, dört adrese eş zamanlı baskın yaptı. Aynı aileden olan, E.A. (35), Y.A. (64), Z.N.A. (44) ve A.Y. (20) yakalanarak gözaltına alındı.

AİLE SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI, POLİSTEN KAÇAMADI

Çalışmaların devamında polisin adreste yaptığı incelemeler sonucu; 2 ruhsatsız silah, 17 gram mariuana, 3.7 gram skunk, 1.1 gram mariuana olmak üzere toplam 21.8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Öte yandan E.A'nın 14, Y.A'nın 7, Z.N.A'nın 2 ve A.A'nın çeşitli suçlardan 8 suç kaydı olduğu öğrenildi. Ataşahir Asayiş Büro Ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.