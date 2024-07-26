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Ataşehir'de yağmuru fırsata çevirdi, aracını böyle yıkadı

İSTANBUL - İstanbul Anadolu Yakasında etkili olan yağmur yağışında bir vatandaş yol kenarına park ettiği aracını yıkadı.

AKOM tarafından İstanbul için şiddetli yağış uyarısı yapılmıştı. İstanbul genelinde beklenen yağmur yağışı Anadolu Yakasında bir süreliğine etkili oldu. Ataşehir'de aracını yol kenarına park eden Ali Rıza Adıgüzel isimli vatandaş, yağan yağmurda servis aracını yıkadı. Adıgüzel, yağmurun bereket olduğunu ve bereketten faydalandığını ifade etti.