Ataşehir\'de Yokuş Aşağı Giden Cip Ev Bahçesine Düştü

Güncel

Ataşehir'de yokuş aşağı ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kullandığı ciple bir evin bahçesine düştü. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Ataşehir İnönü Mahallesi Yeşil Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 34 CAP 542 plakalı cip sürücüsü yokuş aşağı ilerlerken yağış nedeniye kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Cip, bir evin bahçesine düştü. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında şans eseri evin içerisinde kimsenin olmadığı öğrenildi. Cip sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı. Sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.