Ataşehir Kar Timi, Düğün Günü İçin Yolları Temizledi

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(İSTANBUL)- Ataşehir Belediyesi'ne bağlı 7/24 hizmet veren Kar Timi, Kayışdağı'nda bir çiftin cumartesi günü gerçekleşek düğünleri nedeniyle güzergahlarındaki yolların açık tutulması yönündeki başvurusu üzerine, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını gerçekleştirip yolları temizleyerek düğünün yapılacağı mekana erişimlerine katkı sağladı.

Ataşehir Belediyesi'ne bağlı 7/24 hizmet veren Kar Timi, yaklaşık bir haftadır İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı dolayısıyla vatandaşların zorluk yaşamasının önüne geçmek amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Hem çağrı merkezinden hem de Whatsapp hattı üzerinden gelen taleplere anlık olarak karşılık veren karla mücadele ekipleri, 22 Şubat Cumartesi günü Kayışdağı Mahallesi Harmanyolu Sokak'ta, düğün yapacak bir çiftin talebini de çözüme kavuşturdu.

Çiftin yollarının açık tutulması yönündeki başvurusu üzerine harakete geçen Kar Timi, kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirip yolları temizleyerek çiftin düğünlerini yapacağı mekana erişimine katkı sağladı.

Adıgüzel: Çiftimizin en özel günlerinde katkı sağlamaktan büyük butluluk duyduk

Karla mücadele çalışmalarını sahada takip eden Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel de gelen talep sonra çiftin bulunduğu sokağa gitti. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Adıgüzel, yeni evlenecek çiftle de sohbet ederek kendilerine bir ömür boyu mutluluklar diledi.

Adıgüzel, "Bugün, Ataşehir'deki bir çiftimizin en özel günlerinden birine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyduk. Kış şartlarının zorluklarına rağmen, vatandaşlarımızın özel anlarının sorunsuz bir şekilde geçmesi için karla mücadele ekiplerimizle birlikte çalışarak, yolları güvenli hale getirdik. Ataşehir Belediyesi olarak, her zaman vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu özel günde çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyor, düğünlerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.