Ataşehir operasyonunda 5 kişi için tutuklama, 8 kişi için adli kontrol istendi - Son Dakika
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Ataşehir operasyonunda 5 kişi için tutuklama, 8 kişi için adli kontrol istendi

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Ataşehir operasyonunda 5 kişi için tutuklama, 8 kişi için adli kontrol istendi
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Ataşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan Başkan Vekili Murat Güneş'in de arasında bulunduğu 5 kişi için tutuklama istendi. Meclis üyesi olan başkan yardımcıları Aytekin Şahin ve Ekrem Köse'nin de bulunduğu 8 kişi adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildi.

(İSTANBUL) Ataşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan Ataşehir Belediye Başkan vekili Murat Güneş'in de arasında bulunduğu 5 kişi tutuklama, aynı zamanda meclis üyesi olan başkan yardımcıları Aytekin Şahin ve Ekrem Köse'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi ise adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in yaklaşık 6 ay önce düzenlenen bir operasyonla tutuklanmasının ardından 30 Nisan'da düzenlenen başkan vekilliği seçimini rakibinden 8 oy fazla oy alarak 22 oyla kazanan Murat Güneş cumartesi sabahı gözaltına alındı. Güneş'le birlikte gözaltına alınan ve aynı zamanda belediye meclis üyesi olan başkan yardımcıları Aytekin Şahin ve Ekrem Köse'nin de aralarında bulunduğu 14 kişi bu sabah emniyetten Kartal'daki İstanbul Anadolu Adliyesi'ne götürüldü.

MURAT GÜNEŞ HAKKINDA TUTUKLAMA İSTENDİ

Savcılık işlemleri akşam saatlerinde tamamlanan isimlerden Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Terzi, belediye çalışanı Mustafa Anıl Altan, Ataşehir Belediyesi Temizlik Hizmetleri Müdürü Cihan Karakaş ile Halim Bak tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık Aytekin Şahin ile Ekrem Köse'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında ise adli kontrol isstedi.

GÜNEŞ, GÖZALTINA ALINMADAN ÜÇ GÜN ÖNCE MESAJ ATMIŞTI: "ATAŞEHİR'İN GELECEĞİNE ATAŞEHİR HALKI KARAR VERİR"

Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, CHP listesinden seçilen 6 belediye meclis üyesinin geçen hafta AK Parti'ye geçmesinin ardından açıklama yapmıştı. Güneş, seçmen iradesine yönelik müdahaleleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Ataşehir'de seçmen iradesine yönelik müdahaleleri yakından takip ediyoruz. Ataşehir'in geleceğine Ataşehir halkı karar verir. 18 Meclis üyemizle beraber görevimizin başındayız." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA
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