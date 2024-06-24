Ataşehir ve Monheim Belediye Başkanları İş Birliğini Artırmak İçin Görüştü

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(İSTANBUL) - Ataşehir'in kardeş kenti Monheim'ın Belediye Başkanı Daniel Zimmermann, Başkan Onursal Adıgüzel'e yeni görevinde başarılar diledi. İki belediye başkanı, iş birliğinin daha da artırılması için gerçekleştirilebilecek yeni projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Monheim Am Rhein Belediye Başkanı Daniel Zimmermann, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'e yeni görevinde başarılar dileyerek, kendisini tebrik etti. 27 yaşındayken Almanya'nın en genç belediye başkanlarından biri olan Daniel Zimmermann; Ataşehir'deki mevkidaşının, kendisi gibi genç bir belediye başkanı olmasından duyduğu memnuniyeti aktardı.

Ziyaretinden dolayı Daniel Zimmermann'a teşekkür eden Başkan Adıgüzel, iki kent arasında kurulan kardeşlik köprüsünün bundan sonra da artarak devam edeceğini dile getirdi. Ziyaret sırasında iki belediye başkanı, iş birliğinin daha da artırılması için yapılabilecek yeni projeler üzerinde de fikir alışverişinde bulundu.

2015 yılından itibaren kardeş belediye olan ve birçok ortak projeye imza atan Ataşehir ile Monheim Am Rhein, Türkiye ve Almanya'da yaşayan çocuk, genç ve yetişkinler arasında diyalog köprüsü kuruyor. İki belediye; kültür-sanat, eğitim ve ekonomi alanlarında hayata geçirdikleri projelerle, kültürler arası dostluğun artırılmasına da katkı sağlıyor.