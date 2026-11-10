Atatürk, 88. ölüm yılında Eskişehir Sivrihisar\'da törenle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 88'inci yılında Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Program Sivrihisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çok Amaçlı Salonu'nda devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı takiben"Mustafa Kemal'i Düşünüyorum???????" adlı şiir okundu. "Bırakmayız Seni" adlı kısa film gösteriminin ardından "Bir Ömrün Hikayesi" adlı oratoryo ve "Atatürk Görselleri" sinevizyon gösterisi gerçekleştirildi.

Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanan "Son Yolculuk" adlı kısa film izlendi.