Atatürk, 88. ölüm yılında Eskişehir Sivrihisar'da törenle anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Atatürk, 88. ölüm yılında Eskişehir Sivrihisar'da törenle anıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Atatürk, 88. ölüm yılında Eskişehir Sivrihisar\'da törenle anıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Eskişehir Sivrihisar'da Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı için anma töreni düzenlendi. Hükümet Konağı önündeki anıta çelenk sunuldu, saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 88'inci yılında Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Program Sivrihisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çok Amaçlı Salonu'nda devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı takiben"Mustafa Kemal'i Düşünüyorum???????" adlı şiir okundu. "Bırakmayız Seni" adlı kısa film gösteriminin ardından "Bir Ömrün Hikayesi" adlı oratoryo ve "Atatürk Görselleri" sinevizyon gösterisi gerçekleştirildi.

Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanan "Son Yolculuk" adlı kısa film izlendi.

Kaynak: AA
Mustafa Kemal AtatürkYerel HaberlerKültür SanatSivrihisarEskişehirHükümetGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa’nın Bodrum’u olarak anılıyor İstanbul'dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa'nın Bodrum'u olarak anılıyor
Bakan Gürlek’ten Yeni Partili Özer’e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı Bakan Gürlek'ten Yeni Partili Özer'e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı
Şeyhin devasa Hummer’ı görenleri şaşırtıyor İçinde yok yok Şeyhin devasa Hummer'ı görenleri şaşırtıyor! İçinde yok yok
Sürücüler dikkat e-Devlet’ten bu kodu kontrol etmeyi unutmayın Sürücüler dikkat! e-Devlet'ten bu kodu kontrol etmeyi unutmayın
İşe gidiyorum dedi, başka ülkede 21 yaş küçük kadınla evlendi İşe gidiyorum dedi, başka ülkede 21 yaş küçük kadınla evlendi
Taner Tolga Tarlacı’nın ölüm haberinde şaşırtan iddia Taner Tolga Tarlacı'nın ölüm haberinde şaşırtan iddia
11:20
Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan Cemil Tugay’ı yuhaladılar
Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Cemil Tugay'ı yuhaladılar
11:09
Fenerbahçe’de yaprak dökümü Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
10:59
Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
10:34
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
10:33
Şengül Teyze’den “Oğlum“ dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
Şengül Teyze'den "Oğlum" dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
10:19
Araç sahiplerine müjde Akaryakıtta çifte indirim kapıda
Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 11:34:37. #.0.3#
SON DAKİKA: Atatürk, 88. ölüm yılında Eskişehir Sivrihisar'da törenle anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android