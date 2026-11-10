Atatürk, 88. yılında KTÜ'de anıldı, Rektör Çuvalcı bilim ve eğitime dikkat çekti - Son Dakika
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Atatürk, 88. yılında KTÜ'de anıldı, Rektör Çuvalcı bilim ve eğitime dikkat çekti

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Atatürk, 88. yılında KTÜ\'de anıldı, Rektör Çuvalcı bilim ve eğitime dikkat çekti
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Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla KTÜ'de düzenlenen anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı. Rektör Çuvalcı bilim ve eğitime dikkat çekti, Prof. Dr. Hikmet Öksüz sunum yaptı, programda Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

Trabzon'da, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı" gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, 10 Kasım'ın milletin hafızasında derin izler bırakan bir gün olduğunu söyledi.

Çuvalcı, Atatürk'ün milletin en zor zamanlarında bağımsızlığa giden yolu açıp, savaş meydanlarında kazanılan zaferleri eğitimden bilime, kültürden sanayiye uzanan büyük bir kalkınma ve çağdaşlaşma hedefiyle taçlandırdığını ifade etti.

Atatürk'ün çağdaşlaşma anlayışının temelinde akıl, bilim ve eğitimin yer aldığını vurgulayan Çuvalcı, şunları kaydetti:

"Bizler, Karadeniz Teknik Üniversitesi olarak köklü geçmişimizden aldığımız güçle bilim üreten, araştıran, geliştiren ve yetiştirdiği gençlerle ülkemizin geleceğine katkı sunan bir yükseköğretim kurumu olmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Laboratuvarlarımızda yürütülen her araştırmanın, dersliklerimizde paylaşılan her bilginin, ülkemize kazandırdığımız her nitelikli mezunun, Cumhuriyetimizin bilim ve çağdaşlaşma hedeflerine uzanan yolculuğunda ayrı bir değeri olduğuna inanıyoruz."

KTÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Öksüz ise "Atatürk ve Çağdaşlaşma" başlıklı sunum yaptı.

Öksüz, Atatürk'ün bir devlet ve fikir adamı olmasının yanında ideal insan olma özelliğiyle de ortaya çıktığını belirterek, Atatürk ve kuşağının çok idealist bir nesil olduğunu söyledi.

Atatürk'ün, Cumhuriyeti gençlere emanet ettiğinin altını çizen Öksüz, "Dolayısıyla Türk çağdaşlaşması statik bir yapı değil, dinamik bir yapıdır." dedi.

Öksüz, Atatürk'ün ve beraberindekilerin Türk toplumunu barış içerisinde yaşatmaya çalıştığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Onun 1923'ten itibaren en önemli hedefi Türk milletini barış içerisinde yaşatmaktı. Çünkü barış içerisinde yaşamadığınız vakit siz yüksek kalkınmayı gerçekleştiremezsiniz. Boyunduruktan kurtulamazsınız ve toplumunuzu refaha kavuşturamazsınız. Bilgi toplumu hiç olamazsınız. Çünkü barışın olmadığı yerde aydınlanma mümkün değildir."

Konferansın ardından, KTÜ Güzel Sanatlar Bölümünce Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

Kaynak: AA
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