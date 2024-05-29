Atatürk Anadolu Lisesi'nde Mezuniyet Töreni Coşkusu - Son Dakika
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Atatürk Anadolu Lisesi'nde Mezuniyet Töreni Coşkusu

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Ankara'nın köklü okullarından Atatürk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde gençler, keplerini havaya fırlatarak coşkuyla mezun oldular. Tören sırasında 'Andımız' okundu ve 10. Yıl Marşı söylendi. Yeni mezunlar ise oyun havalarıyla eğlendi.

29.05.2024 11:58
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(ANKARA)- Başkent'in köklü okullarından Atatürk Anadolu Lisesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi. Keplerini havaya fırlatarak mezuniyet coşkusu yaşayan gençler, daha sonra 'Andımız'ı okudu, aileleriyle birlikte 10. Yıl Marşı'nı söyledi.

2023-2024 eğitim öğretim yılının sonuna gelinirken, okullarda da mezuniyet törenleri yapılmaya başlandı. Ankara'nın köklü okullarından Atatürk Anadolu Lisesi'nde mezuniyet töreni yapıldı. Yoğun bir çalışma temposuyla üniversite sınavına hazırlanan 12. sınıflar, hem liseden mezun olmanın hem de üniversite hayalinin heyecanını yaşıyor.

Düzenlenen törende, geriye sayımın ardından keplerini havaya fırlatan gençler daha sonra hep birlikte "Andımız"ı okudu. Velilerle birlikte tüm salonun seslendirdiği 10. yıl Marşı'nın ardından ise yeni mezunlar oyun havaları ile  eğlenmeye devam etti.

Atatürk Anadolu Lisesi\'nde Mezuniyet Töreni Coşkusu
Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Atatürk Anadolu Lisesi'nde Mezuniyet Töreni Coşkusu - Son Dakika
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