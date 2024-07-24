Atatürk Barajı Gölü'nde bir erkek cesedi bulundu

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Adıyaman'da, Atatürk Barajı Gölü'nün kıyısında bir erkek cesedi bulundu.

Merkeze bağlı Kızılcapınar Mahallesi yakınlarında yer alan Atatürk Baraj Gölü kıyısında sabahın erken saatlerinde yürüyerek tarlaya gitmek isteyen köylüler, su kenarında ceset olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerinde gelen ekipler, yaptıkları incelemede cesedin 50-55 yaşlarındaki bir erkeğe ait olduğunu tespit etti.

Kimliği henüz belirlenemeyen ceset, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.