Atatürk Barajı\'na 3.5 Milyon Balık Yavrusu Salındı

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Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "İç Sularda Balıklandırma Projesi" kapsamında Atatürk Baraj Göleti'ne 3 milyon 555 bin balık yavrusu salındı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce üretilen balık yavrularının 11 bölgeye bırakıldığını söyledi.

Her yıl Atatürk Baraj Göleti ve iç sulara balık yavrusu bıraktıklarını dile getiren Kıyas, "Şanlıurfa üretim istasyonundan 3 milyon 555 bin şabut ve sazan getirdik. Geçen yıl da yaklaşık bu rakama yakın yavru bırakmıştık. Bakanlığımızın İç Sularda Balıklandırma Projesi kapsamında bu çalışmalarımız devam edecektir." dedi.