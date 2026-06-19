Atatürk Barajı\'nda Su Seviyesi Yükseldi

Adıyaman'daki Atatürk Barajı'nda kış ve ilkbahar aylarında etkili olan yağışların ardından geçen yıl kuraklık yüzünden ortaya çıkan adacıklar yeniden su altında kaldı.

Geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle Samsat ilçesinde gün yüzüne çıkan adacıklar, barajdaki su seviyesinin tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte gözden kayboldu.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, AA muhabirine, yağışların bölgeye bereket getirdiğini söyledi.

Fırat, "Geçen yıl üzerinde durduğumuz ada bu yıl tamamen sular altında kaldı. 'Samsat' yazısının yaklaşık 6 metrelik ayakları da suyun altında. Bu durum, yağışların ve bereketli sezonun bir göstergesi." dedi.

Bu yıl tarım arazilerinde verimin arttığını ifade eden Fırat, birçok alanda sulama yapılmadan sulu tarım yapılmış gibi ürün elde edildiğini belirterek, bereketli bir sezon geçirdiklerini dile getirdi.

Samsat'ta yaşayan Muhammet Emin Erdem de barajdaki su seviyesini ilk kez bu kadar yüksek gördüğünü ifade etti.

Erdem, "Bu yıl iskele su altında kaldı. Bahçeler ve bazı tarım arazileri de yükselen sulardan etkilendi." diye konuştu.