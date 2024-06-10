Sakarya'nın Geyve ilçesinde Atatürk büstüne sert cisimle zarar verdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, saat 00.30 sıralarında Geyve Cumhuriyet Meydanı'nda A.Ç. (23) isimli şahsın Atatürk büstüne saldırıp ufak çapta hasar verdiği belirtildi.
Kolluk kuvvetlerinin müdahalesi sonrası gözaltına alınan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Atatürk Büstüne Saldırı İddiasıyla Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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