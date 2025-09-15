Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı 335 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde hayata geçirilen Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı'nı açıldığı günden bu yana 335 bin vatandaş ziyaret etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından AOÇ arazisinde kurulan 940 bin metrekarelik Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı, açıldığı günden bu yana 335 bin ziyaretçiyi ağırlayarak, kentin yeni cazibe merkezi haline geldi.

Parkta; 400 bin metrekare çim alan, 250 bin çalı ve 17 bin ağaç yer alıyor. Hayvanlar için doğal yaşam alanları, farklı yaş gruplarına yönelik oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, piknik alanları, meyve bahçeleri ve geniş etkinlik alanlarıyla park yoğun ilgi görüyor.