Atatürk\'e Hakaretten Öğretmen Tutuklandı

14.03.2026 23:25
Turgutlu'da felsefe öğretmeni R.A., Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde ders sırasında Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla hakkında resen soruşturma başlatılıp gözaltına alınan felsefe öğretmeni R.A. (59), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öğretmen R.A.'nın öğrencilerine Atatürk'ü karalayan içerikler gönderdiği de belirlendi.

Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Felsefe Öğretmeni R.A., iddiaya göre 10'uncu sınıf öğrencilerine ders anlattığı sırada Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandı. Ayrıca, R.A.'nın telefonlarına Atatürk'ü karalayan içerikler gönderdiğini de belirten 11 öğrenci, durumu okul yönetimine bildirip, resmi şikayette bulundu. Atatürk'e hakaret suçundan hakkında Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılan ve dün gözaltına alınan R.A., emniyete götürüldü. R.A. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. R.A., savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce akşam saatlerinde tutuklandı.

R.A.'nın ifadesinde kendisine yöneltilen suçu kabul etmediği ve hakarette bulunmadığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

