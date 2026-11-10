Atatürk, Elazığ Sivrice'de ebediyete intikalinin 88'inci yılında törenle anıldı

Atatürk, Elazığ Sivrice'de ebediyete intikalinin 88'inci yılında törenle anıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yılında Elazığ'ın Sivrice ilçesinde düzenlenen törenle anıldı. Cumhuriyet Ortaokulu önündeki anıta Kaymakam Yusuf Akın ve Belediye Başkanı Ebubekir Irmak çelenk sundu; tören 09.05'te saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla sürdü.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 88'inci yılında Elazığ'ın Sivrice ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.
Cumhuriyet Ortaokulu önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na Kaymakam Yusuf Akın ve Belediye Başkanı Ebubekir Irmak tarafından çelenk sunuldu???????.
Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Cumhuriyet Ortaokulu Konferans Salonunda devam eden törende, öğrenciler tarafından şiirler okundu, oratoryo gösterisi sunuldu.
Buradaki törene de Kaymakam Akın, Belediye Başkanı Irmak, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Umut Ahmet Day, İlçe Emniyet Müdür Vekili Sevil Ardıç, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA
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