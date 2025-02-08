Atatürk Köprüsü\'nden Denize Düşen Kadın Balıkçılar Tarafından Kurtarıldı

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FATİH'te, Atatürk Köprüsü'nden denize düşen kadın, bölgedeki balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Eminönü Atatürk Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle bir kadın denize düştü. Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. O sırada tekneleriyle bölgede bulunan balıkçılar, kadına hızla müdahale ederek onu denizden çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kadının denizden kurtarıldığı anları çevredekiler cep telefonuyla görüntüledi.